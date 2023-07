Un si grand soleil du 3 juillet : Claire a tout compris (résumé et vidéo épisode 1180 en avance)

Un si grand soleil du 3 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1180 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 3 juillet 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Enzo est avec Victor, il lui propose d’organiser un concert aux Sauvages. Il lui dit que c’est pas le moment, il doit réfléchir. L’acheteur de la paillotte appelle Victor, il est ok pour racheter ses parts pour 30.000 euros. Victor veut faire vite, Mr Croisille lui dit qu’ils peuvent signer dans 48h. Pendant ce temps là, Claire parle à Hélène de ce que Virgile lui a dit. Elles ont peur qu’ils finissent en prison. Hélène propose d’aller lui parler…







Enzo parle à Emma de la réponse de Victor au sujet du concert. Il lui parle de son projet de vente… Enzo ne compte pas rester si Croisille reprend les Sauvages. Il a une très mauvaise réputation. Emma s’inquiète.



Au supermarché, Fanny parle à Carine d’un concours de graff organisé à Montpellier. Elle a pensé à Maéva, Carine l’appelle pour la prévenir. Maéva est avec Robin, elle est emballée mais pense avoir aucune chance. Robin la rebooste !

Hélène vient voir Victor aux Sauvages. Elle veut qu’ils parlent, il se referme. Elle lui parle de Laurence Roussillon, Victor l’envoie balader.

Carine parle avec son collègue, Vincent, elle est endettée et il la met en garde. Il lui donne de l’argent pour finir le mois. Pendant ce temps là, sur la plage, Maéva est avec Robin et elle dessine son croquis pour le concours. Robin adore ce qu’elle a fait. Mais quand il met sa main sur son épaule, elle se braque et s’en va.

Hélène appelle Claire pour lui raconter que Victor n’a rien voulu lui dire. Elle a fouillé dans sa sacoche, elle a trouvé un ticket d’essence du 8 juin à Figueras, en Espagne. Claire pense avoir compris, elle lui dit de passer la chercher à l’hôpital.

Maéva s’excuse auprès de Robin, elle lui dit que c’est un malentendu ils ne sont que potes et c’est trop compliqué pour elle en ce moment. Robin lui demande de lui parler si elle a un problème mais elle lui dit que tout va bien. Robin s’en va.

Hélène récupère Claire, elle lui dit qu’elles vont à Figueras. Un ami de son père a une maison là-bas, elle pense que c’est là qu’il planque Laurence Roussillon.

Robin retrouve Louis, il lui explique que Maéva lui a mis un rateau. Louis lui conseille de lui laisser du temps.

Jasmine croise Carine et lui donne un reste de lasagnes. Et elle lui propose des vêtements d’Anissa pour Maéva. Carine retrouve sa fille qui lui parle du concours.

Au cabinet BGL, Florent est avec Johanna. Il reçoit un appel de Claire qui lui annonce qu’elle fait un aller-retour en Espagne. Elle lui racontera tout demain. Florent pense que ce n’est pas raisonnable.

