« 20h30 le dimanche » du 2 juillet 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse

« 20h30 le dimanche » du 2 juillet 2023 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Quel est le sommaire aujourd’hui de ce numéro spécial été ?







Publicité





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 2 juillet 2023 : le sommaire

La série d’été du magazine « 20h30 le dimanche » propose une collection inédite de portraits, de belles histoires, de rencontres et de voyages présentés par Laurent Delahousse. Pour ce premier numéro de la saison, direction le Grand Nord, avec deux aventuriers qui descendent le fleuve Yukon.

Pour ce premier numéro de la saison estivale, « 20h30 le dimanche » vous emmène au bout du monde ou presque. Quentin et Ludovic, deux jeunes en quête d’aventure, ont relevé un défi : descendre le mythique fleuve Yukon en canoë, sur plus de 3 000 kilomètres, du nord-ouest du Canada jusqu’au bout de l’Alaska, en traversant les territoires des grizzlys et des ours polaires.

Un voyage plein de défis

Ludovic est archéologue, Quentin graphiste, mais cet été, pendant plus de deux mois, ils vont suivre les traces de Jack London et s’immerger en pleine nature, pour observer les animaux du Grand Nord. Pas question de dormir à l’hôtel, c’est bivouac tous les soirs, dans l’espoir d’apercevoir des castors, des élans, et surtout des ours.

Un reportage de Maïa Boyé et Elise Leygnier.



Publicité





Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV