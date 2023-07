Un si grand soleil du 7 juillet : les raisons de la mort de Vincent (résumé et vidéo épisode 1190 en avance)

Un si grand soleil du 7 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1189 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 7 juillet 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Becker est remonté contre Geoffroy, qui l’a enfoncé devant le juge Laplace. Il se confie à Janet. De son côté, Thierry affirme devant le juge que ses collègues et lui ont été irréprochables. Il dit ne pas se souvenir de l’endroit où il se trouvait quand Vincent est tombé… Et évidemment, il ne parle pas de la vidéo qu’il a supprimé sur le téléphone de Jasmine. Thierry veut contacter le syndicat tandis qu’Elise est interrogée à son tour.

Le juge Laplace interroge Maéva et sa mère, Carine, en présence de leur avocat, Florent. Et de son côté, Hugo donne à Becker les conclusions de l’autopsie sur Vincent. Il est mort d’un traumatisme crânien et il avait du gaz lacrymogène dans les yeux ! Il ne voyait plus rien et c’est ce qui a provoqué sa chute.



Elise et Fanny se retrouvent. Fanny est remontée contre la police alors qu’Elise ne comprend pas ce qu’elle faisait au seeting. Elles ne se comprennent plus !

C’est bientôt l’anniversaire d’Achille, qui fait un stage de basket durant l’été. Christophe dit à Cécile qu’il va aller acheter son cadeau. Mais en réalité, il suit un homme dans les rues de Montpellier… c’est sa prochaine cible !

Christophe fait la connaissance du père Sylvio à la clinique vétérinaire. Il vient pour sa chienne Maya, qui a fait une crise d’épilepsie. Il explique à Christophe avoir été médecin humanitaire en Afrique avant de devenir prêtre. Et alors que Charles est maintenant diplomé, Christophe lui offre un livre et lui propose de travailler avec lui. Charles accepte son offre.

Pendant ce temps là, Cécile appelle Margot pour l’inviter avec Ludo à l’anniversaire d’Achille.

VIDÉO Un si grand soleil du 7 juillet extrait, le retour de Christophe

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.