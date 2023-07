Demain nous appartient spoiler : Morgane prête à fuir Sète, la police l’arrête (vidéo épisode du 11 juillet)

Demain nous appartient spoiler – Où est passée Sandrine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Elle va disparaitre et les suspects vont s’enchainer…

Dans quelques jours, c’est Morgane qui est dans le viseur de la police !







Publicité











Publicité





Et pour cause, après leur rupture, Morgane a simulé une tentative de suicide et elles se sont disputées violemment. Il y avait de la vaisselle cassée au sol quand Victoire est venue chez elles… Morgane s’apprêtait à fuir Sète quand la police l’a arrêtée !

Morgane jure qu’elle n’est pas responsable de la disparition de Sandrine mais Karim est convaincu qu’elle lui ment. Il veut savoir la vérité et espère bien faire passer Morgane aux aveux…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : mort d’un personnage phare, les résumés jusqu’au 21 juillet 2023

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1467 du 11 juillet 2023 : Karim arrête Morgane

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.