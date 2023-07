Un si grand soleil spoiler : Christophe prêt à tout dire (VIDÉO épisode du 14 juillet)

Un si grand soleil spoiler – Christophe va-t-il enfin tout avouer sur ses crimes dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Dans quelques jours, le compagnon de Cécile est avec le Père Sylvio, il est prêt à se confesser…

Le prêtre lui explique qu’il va se sentir plus léger, Christophe est ému et lui annonce que de toute façon il a pris sa décision, il va se confesser et tout lui raconter !







Mais au moment où Christophe allait commencer sa confession, le Père Sylvio se sent mal ! Il fait une attaque cardiaque et doit être transporté d’urgence à l’hôpital !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1195 du 14 juillet 2023 : Christophe prêt à se confesser



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.