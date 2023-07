Un si grand soleil spoiler : un grand retour ! (VIDÉO épisode du 18 juillet)

Un si grand soleil spoiler – Un personnage va faire son grand retour à Montpellier la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Jacques Mourre, le père de Marc, fait son come-back.

Et mauvaise surprise pour Marc : l’acheteur de sa propriété est entrain de tout détruire !







Jacques et Louis sont sous le choc. Ils sont entrain d’enlever tous les arbres fruitiers, détruire le potager et tout le reste pour bétonner ! Louis et son grand-père renoncent à leur partie de pêche, ils n’ont plus le coeur à ça…

