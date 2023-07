Joséphine Ange Gardien du 14 juillet : votre épisode cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 14 juillet 2023 – En ce jour de fête nationale, TF1 rediffuse un épisode de votre série « Joséphine Ange Gardien » cet après-midi, juste après le film « Un indien dans la ville ».







Rendez-vous à partir de 15h40 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Joséphine Ange Gardien du 14 juillet 2023 : l’épisode « Enfants, mode d’emploi »

Zoé obtient une promotion inespérée : organiser le mariage de Stan, une star de la chanson. Mais la jeune célibataire « hérite » subitement de deux enfants : Pauline, 15 ans, et Fleur, 9 ans, les orphelins de sa sœur aînée décédée, avec son mari, dans un accident de voiture. Une mission rock and roll pour Joséphine. Entre les caprices de star et les conflits de Pauline en pleine adolescence, elle doit aider sa cliente à se révéler, en assumant ses nouvelles responsabilités, professionnelles et familiales.v

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Emilie Caen (Zoé), Arièle Semenoff (Cathy), Natacha Krief (Pauline), Stella Trotonda (Fleur), Catalina Denis (Jessica), David Baïot (Stan), Yannig Samot (Gilles), Guillaume Faure (Benjamin), Serena de Mouroux-Phelan (Emilie), Rébecca Benhamour (Copine Emilie), Marion Christmann (Carole), Annabelle Le Cam (Margaux), Jonathan Bizet (Le serveur), Stéphane Lardot (Le paparazzi), Gaëlle Merle (La maîtresse de Fleur), Jean-Marc Layer (Le juge), David Forgit (Anthony), Alain Buron (Le prêtre)



