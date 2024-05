Meurtres au paradis du 20 mai : le final de la saison ce soir sur France 2

Publicité





Meurtres au paradis du 20 mai 2024 – France 2 termine la diffusion de la saison 13 de la série « Meurtres au paradis » ce lundi. Au programme aujourd’hui, l’épisode 8 inédit intitulé « Le troisième passager ».





A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 20 mai 2024, l’épisode inédit « Le troisième passager »

Après son pot de départ, Neville, anxieux à l’idée de prendre l’avion, prend des antihistaminiques et s’endort pendant le décollage. À son réveil en Dominique, il constate la disparition d’un passager. Cependant, il est le seul à remarquer cette absence, car les trois autres personnes présentes dans l’avion affirment que le passager n’est jamais monté à bord. L’inspecteur contacte Selwyn pour signaler la disparition, et Selwyn l’informe que le disparu, un certain Kurt, a été retrouvé assassiné sur une plage de Sainte-Marie. Neville demande à retourner sur l’île pour résoudre ce mystère et, surtout, s’assurer qu’il ne perd pas la raison.

Avec Joséphine Jobert (Sergent Florence Cassell), Danny John Jules (Agent Dwayne Myers), Jules Miesch (Raphaël Coty), Calvin Demba (Kurt Henderson), Richard Lintern (Peter Holcroft), Rachel Adedeji (Monette Gilbert), Emma Naomi (Chelsea Fielding), Richard Fleeshman (Taylor Fielding)



Meurtres au paradis, présentation de la saison 13

La série policière « Meurtres au paradis » revient avec son mélange caractéristique de mystères mortels, d’intrigues captivantes et d’atmosphère tropicale envoûtante. Dans son 100e épisode, Selwyn célèbre ses 50 années de service dans la police et se trouve confronté à un adversaire inattendu. Pendant ce temps, une vieille amie de Catherine est sous le feu des soupçons pour meurtre. Marlon est aux prises avec des doutes sur son avenir, tandis que Naomi décide de saisir davantage les plaisirs de la vie. Enfin, Neville découvre l’existence d’une admiratrice secrète…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.