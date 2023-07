Un si grand soleil spoilers : Becker fait une découverte, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 17 au 21 juillet 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 17 au 21 juillet 2023 – C’est samedi et le début du week-end, alors comme toujours, si vous êtes curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que Becker va se poser des questions au sujet de l’expulsion de Carine et Maéva. Il va mener sa petite enquête et faire une découverte…

De son côté, Thierry va se retrouver face au coupable, qui a gazé Vincent. Et à l’hôpital, le Père Sylvio se retrouve avec Laurine et Jennifer.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 17 au 21 juillet 2023

Lundi 17 juillet 2023, épisode 1196 : Alors que le commissaire Becker s’interroge, Laurine recadre encore une fois Yasmine et Jennifer. Ne changera-t-elle jamais ?

Mardi 18 juillet 2023, épisode 1197 : Alors que Louis et son grand-père font une découverte désolante, Marc se confronte à l’un des responsables du drame.

Mercredi 19 juillet 2023, épisode 1198 : Tandis que Kira et Louis se lancent bille en tête dans un nouveau combat, Elisabeth est bien obligée de se rendre à l’évidence.

Jeudi 20 juillet 2023, épisode 1199 : Alors que Chloé fait une intrigante découverte, Laurine se réjouit de l’échec de Jennifer, que le père Silvio réconforte.

Vendredi 21 juillet 2023, épisode 1200 : Alors que Ludo et Noémie acceptent de venir en aide à Louis, le cabinet BGL va avoir un nouveau client qui ne sera pas du tout du goût de Johanna.



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 17 au 21 juillet 2023

