Echappées Belles du 15 juillet : direction le Var ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 15 juillet 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « Sur les sentiers varois » suivi de « Périgord, la nature en héritage ».







A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 15 juillet, à 20h55 – « Sur les sentiers varois »

Après les vacances, c’est toujours les vacances !

Ce numéro d’Echappées Belles vous fera oublier la rentrée et vous donnera une foule d’idées pour vos prochaines escapades !

Pour beaucoup, le Var est synonyme de vacances au bord de l’eau. Le département qui s’étend de Saint-Raphaël à Saint-Cyr-sur-Mer au Sud, est connu de tous pour les rivages de la Méditerranée et ses dégradés de bleu. Si on s’éloigne de la côte, on découvre une nature sauvage et magnifique. Le massif de l’Estérel et ses roches rouges, le massif des Maures et ses forêts, la Sainte-Baume et sa célèbre grotte sont autant de riches découvertes à vivre en suivant une multitude de sentiers côtier pleins de charme …

Le long des sentiers varois, Sophie va privilégier les rencontres avec ces hommes et ces femmes qui s’engagent pour allier intelligemment tourisme et sauvegarde de l’ écosystème, sublime mais fragile. L’occasion de mettre l’accent sur les moyens mis en oeuvre pour préserver les paysages de nos vacances face aux changements climatiques et à leurs conséquences maintenant bien réelles.

Echappées Belles du 15 juillet à 22h30 – « Spéciale Martinique gourmande »

Pour cette nouvelle « Échappées belles » Spéciale Martinique gourmande, Chef Anto part à la découverte de la gastronomie de l’île aux fleurs. Économique, colorée, équilibrée, la cuisine martiniquaise est aussi un subtil métissage des saveurs caribéennes, indiennes, européennes, et africaines.

C’est de cette dernière influence, qui en dit également beaucoup de l’histoire de l’île, que Chef Anto va s’inspirer grâce à sa propre culture, son expérience. Au milieu des sublimes décors de la Martinique, des paysages tropicaux et volcaniques du Nord aux plages de sable blanc du Sud, Anto ira à la rencontre des amoureux de la cuisine martiniquaise. Sur sa route, elle croisera des cuisiniers, des paysans, des porteurs d’innovations et des garants des traditions, tous engagés pour la préservation d’une gastronomie locale et responsable. Et, pour remercier ceux qui l’auront accueillie, Chef Anto concoctera une recette aux accents africains, en apportant sa touche personnelle dont elle a le secret !



Les reportages : Le tourisme culinaire / La pêche, une tradition martiniquaise / Les ambassadeurs du goût / Les îlets, joyaux de la Martinique / La noix de coco / Les rimed raziè, le soin par les plantes.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 15 juillet 2023 dès 21h sur France 5