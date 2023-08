Alex Hugo du 15 août : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Alex Hugo du 15 août 2023 – C’est deux épisodes de votre série « Alex Hugo » qui vous attendent ce soir sur France 3. Au programme, deux rediffusions d’anciens épisodes.





A suivre dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Alex Hugo du 15 août 2023 : vos épisodes

« Le prix de la liberté » : A quelques dizaines de kilomètres de Lusagne, un dangereux criminel réussit à s’échapper du fourgon qui le transporte, entraînant de force avec lui, deux autres détenus. Alors qu’ils s’enfoncent dans un massif sauvage, entre la France et l’Italie, la criminelle de Marseille cadenasse la région. C’est au même moment, qu’Angelo voit revenir avec inquiétude un personnage de son passé, Tiago. Un chef de clan gitan qui vient d’installer son campement au pied du village.

De son côté, persuadé que les forces de police cherchent dans la mauvaise direction , Alex Hugo lance sa propre traque et retrouve l’un des fugitifs. A sa grande surprise , ce n’est pas un criminel accompli, mais un jeune homme mort de faim et de fatigue qui se trouve malgré lui dans la peau d’un évadé. Mis en confiance par l’humanisme d’Alex , il finit par le renseigner sur les circonstances de l’évasion, lui permettant de retrouver la piste de l’initiateur: un célèbre braqueur de fourgons…

« Pour le meilleur et pour le pire » : Alex Hugo est le témoin de mariage de Juliette. Dans une petite chapelle isolée au cœur de la montagne, la jolie mariée épouse Martin en présence d’une assistance émue. Soudain, un coup de feu retentit, le marié s’effondre, grièvement blessé.

Qui pouvait vouloir tuer Martin ? Cet herboriste adepte de la médecine douce aurait-il des ennemis ? Ou bien des choses à cacher ? Sinon, pourquoi vivrait-il dans la montagne sous une fausse identité ? Et pourquoi, à la veille d’un procès important, le lieutenant de l’un des principaux trafiquants de drogue de Marseille est-il à ses trousses ? Juliette apprend à Alex qu’elle est enceinte. Alex a beau vouloir la protéger, il ne peut pas lui cacher plus longtemps les zones d’ombre de la personnalité de son mari.



Interprètes et personnages

Avec Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (commissaire Dorval) Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Natacha Krief (Iris), Emmanuelle Galabru (Mathilde Dumont), Nicolas Wanczycki (Éric Brochant)

VIDÉO bande-annonce

🔍🏔 Pour résoudre une enquête, il fait confiance à son instinct !#AlexHugo avec @SamuelLeBihan, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/lB6gbzwNOr — France 3 (@France3tv) August 14, 2023 v