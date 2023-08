Amélie Neten en deuil, elle quitte les réseaux sociaux

Publicité





A quelques jours du lancement de la nouvelle saison des Cinquante sur W9, triste nouvelle pour Amélie Neten. En effet, l’influenceuse et candidate de télé-réalité est en deuil et vient d’annoncer son absence des réseaux sociaux !





Et pour cause, Amélie vient de perdre sa maman. Un décès très difficile à encaisser pour la maman de Hugo, 11 ans.







« Par ces quelques mots je voulais vous annoncer que je ne serai pas présente pendant quelques temps sur les réseaux. Mon chagrin est immense car j’ai perdu ma maman. » a annoncé Amélie ce jeudi sur son compte Instagram.

« La douleur que je ressens est très forte mais je me dois d’être courageuse pour Hugo et pour ma famille. Elle a été une très bonne maman et une mamie parfaite pour mon fils. Je sais que désormais de là où elle est elle veillera sur nous… Maman tu resteras dans mon cœur à tout jamais et je t’aime infiniment ! Tu vas nous manquer ! » a-t-elle expliqué.



Retrouvez Amélie dans les Cinquante à partir du lundi 4 septembre 2023 sur W9.