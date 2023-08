OPJ du 31 août : le final de la saison 4 cet après-midi sur France 3

Publicité





OPJ du 31 août 2023 – Ce jeudi après-midi, France 3 diffuse le final de la saison 4 inédite de la série « OPJ ». Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes inédits.





Rendez-vous dès 14h15 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





OPJ du 31 août 2023 : vos épisodes inédits

Épisodes 17 et 18 saison 4 – Jane Doe

Le corps d’une femme victime de sévices est retrouvé sur une plage. Mais il apparaî qu’elle s’est noyée dans une piscine et a été jetée post-mortem à la mer. Alors que les enquêteurs désespèrent de parvenir à l’identifier, un couple se présente à la brigade.

Dans le collimateur de la police, s’il est prouvé que le couple a infligé des sévices à leur baby-sitter, les analyses trouvent qu’elle n’a pas été noyée dans leur piscine. Tahia se glisse alors dans la peau de la victime pour tenter de comprendre ce qu’il lui est arrivé dans les dernières heures de sa vie, mais ce faisant elle se désigne comme une cible.



Publicité





Le casting

Avec Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Lisa Do Couto Teixeira (Tahia Ethève), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Marion Campan (Joséphine Fleury) et Xavier Robic (Loïc Boyer)

« OPJ » présentation de la saison 4

« Urbaine, volontaire, charismatique… Tahia Etheve a l’énergie de ses 22 ans et son arrivée dans la brigade agit comme un détonateur. Choc des générations avec le capitaine Gaspard Watson, choc émotionnel pour Joséphine Fleury la légiste, choc pour la commandante Clarissa Hoarau lorsque la nouvelle recrue disparait…

De son côté, le lieutenant Jackson Bellerose, qui doit gérer une vie personnelle compliquée avec son ex enceinte et sa fiancée partie à l’autre bout du monde, semble moins perturbé par cette arrivée fracassante.

Les affaires emmèneront notre groupe d’OPJ de la scène musicale réunionnaise aux quais sombres des ports industriels, du business des startups environnementales tournées vers le lagon aux arnaques dans le secteur du tourisme. Entre l’exploration urbaine au cœur d’un hôtel abandonné, l’infiltration d’un collectif d’habitants et l’ascension de la forêt primaire des Hauts, nos OPJ nous feront découvrir les univers inédits et singuliers de La Réunion. »

« OPJ », la saison s’achève cet après-midi sur France 3.