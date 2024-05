13h15 le samedi du 4 mai : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 4 mai 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi avec le numéro intitulé « Le tribunal de Carpentras ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le samedi » du 4 mai 2024 : « Le tribunal de Carpentras », le sommaire

Le tribunal de Carpentras a ouvert ses portes aux équipes de « 13h15 le samedi », offrant un aperçu de son fonctionnement dans un contexte où il peine à faire face. Entre une équipe réduite et une charge de travail en constante augmentation, notamment due à la présence bien établie du trafic de drogue dans la région du Vaucluse, le tribunal est sous pression. En effet, situé parmi les plus petites juridictions de France, il se trouve pris en étau entre la nécessité de traiter les affaires rapidement et le flux incessant de nouveaux cas. En 2023, le Vaucluse a enregistré son plus haut taux de délinquance des dix dernières années.

La région du Vaucluse est devenue un point névralgique pour le trafic de drogue, avec une augmentation des chiffres liée à l’intensification des efforts de lutte contre ce fléau. Grâce à sa position géographique stratégique entre l’Espagne, l’Italie et l’Europe du Nord, ce département rural sert de zone de stockage pour les trafiquants. Face à cette montée en puissance de l’activité criminelle et à une diminution des ressources humaines, le tribunal fonctionne à pleine capacité, tentant de jongler avec les affaires qui affluent.



Publicité