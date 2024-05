Echappées Belles du 4 mai : direction Madrid ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 4 mai 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Madrid, le temps d’un week-end » suivi de la rediffusion « L’Arizona en liberté ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 4 mai, à 21h – « Madrid, le temps d’un week-end » (inédit)

Plongez dans la splendeur époustouflante de la Castilla-La Mancha, la troisième plus grande région d’Espagne. Avec ses cathédrales séculaires et ses paysages de campagne luxuriants, chaque virage réserve des merveilles à découvrir. Imprégnée d’histoire et de culture, cette région est le berceau de Don Quichotte, icône de la littérature espagnole, et offre une diversité de spécialités culinaires. Que vous soyez un aventurier ou un amateur de bonne chère, la Castilla-La Mancha est une destination incontournable. Ses monuments les plus emblématiques comprennent d’immenses cathédrales et châteaux, ainsi que des lieux de culte richement décorés datant parfois du XIe siècle.

Au cœur de l’Espagne, Madrid fascine en tant que capitale cosmopolite, vibrante et festive. Chaque quartier reflète la diversité de la société locale, offrant des expériences variées, que ce soit une visite dans les musées renommés, un vermouth dans un vieux quartier bohème ou une promenade dans le paisible parc du Retiro. En tant que plaque tournante culturelle accueillant les plus grands écrivains et abritant d’importantes collections d’œuvres d’art européennes, Madrid ne cesse de captiver ses visiteurs.



Publicité





Le charme médiéval de Tolède, capitale de la Castilla-La Mancha, est tout aussi impossible à ignorer. De la majestueuse cathédrale Sainte-Marie de Tolède à la Puerta del Sol, ancienne porte fortifiée ornée du soleil et de la lune, chaque coin de la ville respire l’histoire. Les prouesses architecturales qui jalonnent les provinces de la région témoignent de son riche patrimoine historique. En explorant les circuits pédestres, on découvre ponts, tours et autres monuments centenaires qui ont façonné l’identité de la Castilla-La Mancha.

Partons à la découverte du riche patrimoine et de l’histoire de Madrid et de ses environs le temps d’un week-end. De la dynamique capitale aux villages pittoresques comme Consuegra et la ville médiévale de Tolède, cette région, fière de son héritage, invite à revivre son passé perpétuellement renouvelé.

Les reportages : Madrid, capitale des oiseaux / Le flamenco, l’âme espagnole / La passion du foot / Les jeunes choristes du monastère de San Lorenzo / Le repeuplement des villages.

Echappées Belles du 4 mai à 22h30 – « L’Arizona en liberté » (rediffusion)

Au-delà de l’imposant Grand Canyon, l’Arizona dévoile une multitude de paysages secrets et de trésors naturels, à l’instar du mystique parc de Sedona, où les esprits libres se mêlent aux voyageurs en quête de sens. C’est également le berceau historique de la légendaire Route 66, toujours arpentée par les passionnés de la région, qu’ils soient natifs ou étrangers.

Après Phoenix, la capitale, Tucson se présente comme la deuxième plus grande ville de l’État. Nichée au cœur du désert de Sonora, elle incarne un véritable melting-pot culturel. Entre accents mexicains, traditions amérindiennes et héritage espagnol, elle reflète la diversité de l’Amérique qui a contribué à forger la grandeur du pays, son économie prospère et son élan constant vers l’innovation.

Les vastes étendues, la simplicité et les traditions authentiques caractérisent l’Arizona. Du nord au sud de l’État, les habitants accueillent chaleureusement tous ceux qui osent explorer leur Grand Ouest avec un naturel qui fait toute la différence. C’est dans cet esprit que s’aventure Ismaël Khelifa à la découverte de l’Arizona.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 4 mai 2024 dès 21h sur France 5