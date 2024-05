Les 12 coups de midi : quand sera éliminé Emilien ? Réponse !

Publicité





Les 12 coups de midi, la date de l’élimination d’Emilien – Coup de tonnerre pour les fans du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » puisque cette semaine, la date de l’élimination d’Emilien a été dévoilée.





En effet, Emilien devrait être éliminé vers le 9 juin 2024, selon les informations de Chasseur d’Etoile sur YouTube.







Lors du tournage qui a eu lieu il y a quelques semaines déjà, Emilien serait passé au rouge lors du « Coup par coup ». Il aurait alors défié une certaine Valérie, qui aurait bien répondu et aurait donc éliminé Emilien !

Mais rappelons qu’avant son élimination, Emilien aura dépassé Bruno et pris la 1ère place des plus grands Maîtres de Midi. Il devrait repartir avec plus de 1,1 million d’euros de gains.



