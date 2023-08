Camille & Images du 18 août : les invités de Camille Combal ce soir sur TF1

Publicité





Camille & Images du 18 août 2023 – Camille Combal est de retour ce vendredi soir sur TF1 pour un nouveau numéro de son émission « Camille & Images ». Camille Combal vous convie tous pour fêter l’été avec « Les Vacances de Camille & Images » !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming et replay sur MYTF1.







Camille & Images du 18 août 2023 : les invités de Camille Combal

Ils ont pris leur carte d’abonnés pour passer la soirée avec vous : Artus, Philippe Caverivière, Julien Courbet, Valérie Karsenti, Anne Marivin, Guillaume de Tonquédec et Elsa Bois !

Au programme : les vidéos de vacances les plus drôles, les pires archives de nos invités et toujours autant de chutes, bref : le best du best du net, des réseaux et de la télévision. Tout est prêt pour que la soirée soit réussie. Alors venez nombreux pour le 1er numéro de ce prime-time estival, festif et drôle sur TF1 !



Camille & Images du 18 août, la bande-annonce

En attendant ce soir, voici quelques images de ce qui vous attend ce soir.

Quelle est la situation la plus drôle qui vous est arrivée avec votre animal de compagnie ? 👇🤣🐶 pic.twitter.com/ALtclVtECV — TF1 (@TF1) August 16, 2023

Si vous avez envie de partager les fous-rires de Camille Combal et de ses invités, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et MYTF1.