Camping Paradis du 3 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Camping Paradis du 3 août 2023 – Ce jeudi après-midi et comme tous les jours sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !







Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 3 août 2023 : l’épisode « Cette année-là »

Alors que Tom se demande s’il n’est pas temps de vendre le camping, il s’assomme brutalement et se réveille… en 1976 ! Les pattes d’éléphant, le col pelle à tarte, Giscard président, le combi W et la 2CV ! Tom hallucine de découvrir le camping dans le passé ! Et d’autant plus lorsqu’il voit face à lui ses parents, l’année de leur rencontre ! Mais qu’elle n’est pas sa surprise de voir que le futur couple n’a pas l’air du tout parti sur de bonnes bases… S’ils ne se rencontrent pas, Tom ne verra alors pas le jour ! Le timing est serré pour réunir Patrick et Marie, avec l’aide du père de Christian Parizot, un savant fou !

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André / André 76), Patrick Guérineau (Xavier / Javier), Candiie (Audrey / Odile), Matthias Van Khache (Patrick), Dounia Coesens (Marie), Mathieu Barbet (Aymeric), Benjamin Alazraki (Serge), Catherine Lefroid (Françoise), Patrick Paroux (Parizot / Jacques Parizot), Ange-Toussaint Panicali (Dany)



Et à 15h40 l’épisode « Premières amours »

Léa et ses parents arrivent au camping. Léa, 17 ans, semble très soucieuse. En réalité, Thibault, son petit copain, l’a rejoint au camping car il pense qu’il est temps d’avouer aux parents de Léa qu’ils attendent avec joie un enfant alors qu’ils sont encore mineurs… Margot a hâte de présenter son nouveau conjoint à Olivia, son amie d’enfance, mais quelle n’est pas leur surprise lorsqu’elle les présente : Olivia et Benjamin ont eu une histoire dans le passé, ce qu’ils cachent à Margot… Xavier tombe sous le charme de la très jolie Bérengère Parizot, la sœur de Christian…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Virginie Guilhaume (Bérangère), Nicolas Grandhomme (Louis), Delphine Le Moine (Sophie), Ilona Bachelier (Léa), Fanny Krich (Olivia), Quentin Thébault (Thibault), Patrick Paroux (Parizot), Alix Bourgeron (Margot), Vincent Paquot (Benjamin)