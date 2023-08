Ici tout commence du 3 août : Elodie impliquée ? (résumé + vidéo épisode 722)

Ici tout commence du 3 août, résumé et vidéo extrait épisode 722 – C’est maintenant Claire Guinot qui est dans le viseur d’Axel et Aurélien dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Mais est-ce vraiment elle qui a agressé Aurélien et tué Auguste ? Louis est convaincu que c’est impossible et vient la défendre. Mais quelqu’un les espionne…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 3 août 2023 – résumé de l’épisode 722

Aurélien et Axel débriefent les récents évènements. Tous les deux pensent que Claire est peut être la coupable qu’ils recherchent… Axel montre à Aurélien le message de menace qu’il a reçu. Louis débarque et vient défendre sa mère. Pour lui, c’est impossible que Claire soit derrière tout ça ! Mais Elodie est entrain de les espionner… Serait-elle derrière tout ça ?

Au stage d’été, Maya défie Antoine. Et de son côté, Théo prend une décision surprenante..



Ici tout commence du 3 août 2023 – vidéo premières minutes

