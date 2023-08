Capitaine Marleau du 18 août : ce soir l’épisode « Le jeune homme et la mort »

Publicité





Capitaine Marleau du 18 août 2023 – C’est encore une fois une rediffusion de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, l’épisode intitulé « Le jeune homme et la mort » initialement diffusé en 2018, avec Corinne Masiero, Jean-Hugues Anglade, et Evelyne Bouix.





Diffusion dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV







Publicité





Capitaine Marleau du 18 août 2023 « Le jeune homme et la mort » : résumé, histoire

A la veille du concert du quatuor dirigé par le chef d’orchestre Alexandre Eckert, le violoniste de la formation est retrouvé mort, flottant dans un étang, sur le lieu de répétition. Au grand dam de ses proches, Alexandre remplace le mort par Christophe, un jeune musicien qu’il a pris sous son aile. Le capitaine Marleau, chargé de l’enquête, devine qu’un secret lie les deux hommes et s’intéresse aux relations entre le défunt et l’assistante du chef d’orchestre, Joyce Kramer. Marleau craint surtout qu’Alexandre, personnage colérique, autoritaire et égocentrique, ne soit la prochaine victime d’un assassin mû par le désir de vengeance…

Avec Corinne Masiero, Jean-Hugues Anglade, Evelyne Bouix, Marianne Denicourt, Florence Darel, Stanislas Merhar, Emile Berling, Lindsay Karamoh, Laurent de Montalembert



Publicité





Vidéo

Découvrez ce qui vous attend ce soir avec un extrait vidéo de cet épisode.

vidéo à venir