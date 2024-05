« Si on chantait » : le film inédit ce soir sur M6 (3 mai 2024)

Publicité





« Si on chantait », c’est le film inédit diffusé ce vendredi soir sur M6. Un film réalisé par Fabrice Maruca avec Jérémy Lopez, Artus et Alice Pol dans les rôles principaux.





A découvrir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur 6play et sa fonction direct.







Publicité





« Si on chantait » : l’histoire

À Quiévrechain, une ville industrielle du nord de la France, la fermeture de leur usine pousse Franck, un fervent amateur de variété française, à embarquer ses anciens collègues Sophie, José et Jean-Claude dans un projet quelque peu audacieux : créer une entreprise de livraison de chansons à domicile ! Que ce soit pour des départs en retraite ou des anniversaires, à force de débrouillardise, ils commencent à recevoir de plus en plus de demandes. Cependant, entre les chansons, les tensions et les problèmes de logistique, éviter les fausses notes s’annonce être un véritable défi !

Avec Jérémy LOPEZ (Franck), Artus (José), Alice POL (Sophie), Clovis CORNILLAC (Jean-Claude), Chantal NEUWIRTH (Henriette), Annie Grégorio (La mère de José), Frédéric Gorny (Philippe), Patrick BONNEL (Christian)



Publicité





VIDÉO « Si on chantait » : la bande-annonce