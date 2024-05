« Quand la télé dérape » : votre documentaire ce soir sur France 3 (3 mai 2024)

Publicité





« Quand la télé dérape » au programme TV du vendredi 3 mai 2024 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « Quand la télé dérape ». Christophe Dechavanne vous raconte la télévision provocatrice, scandaleuse et irrévérencieuse des années 1980, 1990 et 2000. Des milliers d’heures de programmes vont donner lieu à des séquences de dérapages devenues mythiques.





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Quand la télé dérape » : présentation

Des programmes politiques aux talk-shows, des divertissements aux journaux télévisés, aucun genre n’échappe à son regard souvent inattendu et parfois controversé, qui a su captiver, choquer, voire émouvoir. C’est une explosion de diversité où émergent de nouveaux visages et noms. Les Français se passionnent et adoptent cette diversité comme leur propre média !

Grâce aux récits de Léa Salamé, Michèle Cotta, Marie-Laure Augry, Enora Malagré, Patrice Carmouze, Alain Bougrain-Dubourg, Michel Field, Benjamin Castaldi, Eric Naulleau et Marc-Olivier Fogiel, nous plongeons dans les coulisses de moments marquants de la télévision française. Nous revivons les dérapages, les échanges passionnés, les moments de folie qui ont marqué notre expérience télévisuelle. Ces instants mémorables de la télévision française ressurgissent comme des madeleines de Proust dans ce documentaire.



Quand la télévision prend une tangente inattendue, ce documentaire nous offre 110 minutes de plaisir, de nostalgie, de souvenirs parfois oubliés, de sourires et d’archives, narrés par Christophe Dechavanne, expert en dérapages contrôlés.