Demain nous appartient du 23 août : Bruno hospitalisé d’urgence (résumé + vidéo épisode 1498 en avance)

Demain nous appartient du 23 août 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1498 de DNA – Bruno est hospitalisé d’urgence ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Il a été retrouvé inconscient non loin de sa voiture après l’accident, ses enfants craignent qu’il ait replongé…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 23 août 2023 – résumé de l’épisode 1498

Bruno a-t-il replongé dans l’alcool ? Le père de Nathan et Julie est hospitalisé d’urgence, Victoire vient leur parler. Elle ne sait pas encore s’il avait bu au moment de l’accident mais Nathan est convaincu que c’est ça !

Les problèmes de santé de Bruno s’aggravent, Nathan se sent coupable. De son côté, Gilles se confie sur son passé. Et Gabriel est aux petits soins pour Soraya, chargée d’une affaire médiatisée..

Demain nous appartient du 23 août 2023 – extrait vidéo de l’épisode



