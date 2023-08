Demain nous appartient spoiler : Damien est le frère de Violette ! (vidéo épisode du 18 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Damien va être bouleversé dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Damien découvre qu’il est le frère de Violette !

Leurs adn matchent… Damien est sous le choc !











Au commissariat, Georges et Karim prennent leur petit déjeuner mais s’étonnent de l’absence de Damien… Et pour cause, ils sont très loin d’imaginer ce qu’il vient d’apprendre ! Damien est en prison, il a obtenu un parloir avec Angélique. Damien veut des explications !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1495 du 18 août 2023 : Damien face à Angélique

