Ici tout commence spoiler : Enzo fait une grande annonce (vidéo épisode du 18 août)

Ici tout commence spoiler – Enzo va finalement faire un choix dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Enzo va prendre une décision pour son avenir et l’annoncer à ses parents et à Vic.

Enzo les réunit dans le parc de l’institut après avoir cuisiné pour le chef Delobel et les investisseurs.





Il leur annonce qu’il a décidé de tenter l’opération pour retrouver l’usage de ses jambes ! Ses parents sont ravis de l’entendre et vont s’occuper d’appeler le chirurgien pour fixer une date.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 733 du 18 août 2023, Enzo a pris sa décision



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

