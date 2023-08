Ici tout commence spoiler : Teyssier surprend une conversation... (vidéo épisode du 5 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Rien ne va plus pour Emmanuel en ce moment dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et pas sûr que Teyssier ne regrette pas son choix d’avoir engagé son ami le chef Leroy comme nouveau prof à l’institut !

En effet, dans quelques jours, Emmanuel va surprendre une conversation de deux élèves de 1ère année et on peut dire que ça ne va pas lui plaire…











En effet, Léo et Pénélope sont encore sous le charme…. du cours que vient de leur donner le chef Leroy. Super cours, super professionnel, super pédagogue, intéressant. Tout l’inverse de Teyssier selon eux ! Emmanuel entend toute la conversation et heureusement, Billie prend la défense de Teyssier. Mais Léonard et Pénélope démontent le cours que leur a donné Teyssier et ils n’ont même pas trouvé son dessert exceptionnel ! Billie ne comprend pas…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 745 du 5 septembre 2023, Teyssier en prend pour son grade



