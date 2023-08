Enquête Exclusive du 13 août : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 13 août 2023, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’une rediffusion avec pour thème « Oligarques et milliardaires : à bord des plus beaux yachts du monde ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Enquête Exclusive du 13 août 2023 : votre émission en résumé « Oligarques et milliardaires : à bord des plus beaux yachts du monde »

EDepuis la guerre en Ukraine et les sanctions prises à l’encontre de Moscou, des dizaines de yachts appartenant à des oligarques russes ont été saisis dans le monde. Signe ultime de la richesse et du pouvoir, ces bateaux ultra luxueux, dont certains valent plusieurs centaines de millions de dollars, sont considérés comme une aberration écologique pour la planète. Chaque heure, un yacht consomme cinq-cents litres de fioul. Un gouffre en matière de carburant. Mais certains de ces bateaux de luxe peuvent aussi être vertueux en matière d’environnement.

Nos équipes se sont rendues à Gdansk, en Pologne, au bord de la mer Baltique, à la rencontre de Francis Lapp, un Français pionnier dans les yachts 100 % écolos qui fonctionnent à l’énergie solaire. Une prouesse technologique et une incroyable success story pour cet Alsacien parti de rien et qui a fait fortune dans le nautisme. Sunreef yachts, sa compagnie, emploie deux-mille personnes. Nous l’avons suivi jusqu’à Dubaï, haut lieu du yachting de luxe, où il multiplie les rendez-vous avec les riches clients du golfe Persique, fascinés par ses yachts spectaculaires qui fonctionnent à l’énergie verte.

À Hong Kong, qui compte une impressionnante concentration de yachts, nous avons rencontré Éric Noyel, un homme d’affaires français qui a trouvé le moyen de faire baisser les coûts d’achat et d’entretien en pratiquant le yacht sharing : la vente de parts de bateaux. Un business devenu très en vogue en Asie du Sud-Est.

Nos équipes seront aussi à bord du Serenity, un navire de soixante-douze mètres qui croise en mer Rouge. Des petites mains du bateau au capitaine, nous naviguerons jusqu’à son port d’attache, la ville de Djeddah, en Arabie Saoudite. Avec sa marina flambant neuve, la ville s’ouvre au monde du super yachting et se rêve en nouveau Monaco, longtemps capitale mondiale des yachts de luxe.

Nouveaux usages, nouvelles technologies, nouvelles destinations : enquête sur le monde des yachts, un secteur en pleine mutation.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.