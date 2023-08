« 20h30 le dimanche » du 13 août 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse

Publicité





« 20h30 le dimanche » du 13 août 2023 : le sommaire

Ce dimanche, la série d’été de « 20h30 le dimanche » vous emmène sur la côte Atlantique du Sud marocain, à la découverte de deux anciennes escales de l’Aéropostale : Tarfaya, où a résidé Antoine de Saint-Exupéry, et Dakhla. Deux villes, deux atmosphères entre désert et océan.

Le désert du Sud marocain a très probablement inspiré Antoine de Saint-Exupéry. En 1927, « Saint-Ex » est chef d’escale de la compagnie Latécoère (future Aéropostale) à Cap Juby, qu’on appelle aujourd’hui Tarfaya, une ville sur la côte atlantique, entre mer et désert, avec un petit port de pêche qui fait face aux îles Canaries. Il le restera jusqu’à la fin de l’année 1928.

Sur ses nombreux carnets, il dessine : les dunes, des enfants, un petit renard des sables… Dans le fort de Cap Juby, aujourd’hui classé patrimoine mondial par l’Unesco, il termine le roman qu’il est train d’écrire : Courrier Sud. Des réminiscences de ce séjour dans le désert peuvent aussi être trouvées dans Le Petit Prince et Citadelle. Aujourd’hui à Tarfaya, personne n’a oublié l’écrivain, poète, aviateur et reporter français.



Au bout du monde marocain

Sept cents kilomètres plus au sud, entre l’Atlantique et le Sahara, se trouve la péninsule de Dakhla, une ville battue par les flots, façonnée par le sable, le vent et le soleil. Dakhla était aussi une escale de l’Aéropostale.

Aujourd’hui, les kite surfers du monde entier viennent s’entraîner dans la baie de cette presqu’île de 35 kilomètres balayée par les vents, profitant d’un magnifique panorama sur les dunes qui séparent la lagune de l’océan. « 20h30 le dimanche » vous emmène visiter ces deux anciennes escales de l’Aéropostale.

Un reportage de Marie-Pierre Farkas, Henri Desaunay, Alexandre Marcellin, Matthieu Houel.

