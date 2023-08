Good Doctor du 23 août : vos 2 épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 6)

Publicité





Good Doctor du 23 août 2023 – Ce soir à la télé, TF1 lance la saison 6 inédite de la série médicale « Good Doctor ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 1 et 2 de la nouvelle saison.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Good Doctor saison 6, présentation

Le Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore), un chirurgien atteint d’autisme et du syndrome du savant, continue d’utiliser ses dons médicaux extraordinaires à l’unité chirurgicale de l’hôpital Saint-Bonaventure dans cette 6e saison de Good Doctor.

Après les festivités de leur mariage tant attendu et sa promotion au poste de titulaire en chirurgie, la relation entre Shaun et Léa est immédiatement mise à l’épreuve. Les deux doivent également apprendre à vivre ensemble en tant que couple marié.

Pendant ce temps, l’équipe doit faire face à des changements à l’hôpital et dans leur vie personnelle…

Good Doctor du 23 août : vos épisodes de ce soir

Épisode 1 saison 6 « Le trouble-fête » : En quittant la fête de mariage de Shaun et Léa, l’équipe découvre que Lim et Villanueva ont été sauvagement agressées. Andrews et Glassman croisent Owen, l’ex-petit ami de Villanueva, dans l’ascenseur et lancent l’alerte. Owen blesse deux vigiles et prend la fuite, mais il ne peut sortir de l’hôpital car le code «argent» est activé. Toutes les issues bloquées et tout le monde est confiné là où il se trouve dans l’hôpital. Conseillés par Park au téléphone, Morgan et Asher tentent d’aider Ezra, un patient atteint de la maladie de Crohn, en pleine crise. Pendant ce temps, Andrews, Glassman, Shaun, Jerome, Jordan et Léa s’occupent de Lim et Villanueva. Parti chercher de quoi opérer Ezra, Asher croise Owen, qui les prend en otage, Morgan, Ezra et lui. Lors de l’opération de Lim, Glassman donne des instructions précises à Shaun, mais il est appelé au bloc voisin par Andrews pour l’opération de Villanueva. Shaun désobéit à ces instructions, en pensant faire un meilleur choix…



Épisode 2 saison 6 « En mode battante » : Audrey Lim revient à l’hôpital après trois mois de rééducation. Malgré un entraînement intensif, le travail au bloc opératoire s’avère beaucoup trop difficile. Glassman lui suggère une solution : laisser l’équipe médicale s’adapter à elle et non le contraire. Avec l’aide de Hakws et Villanueva, elle finit par trouver une solution : une table chirurgicale adaptée à son fauteuil et un plan de travail à sa hauteur. Malgré cette réussite, sa colère envers Shaun, qu’elle avait réprimée jusque-là, finit par sortir. Park et Reznick ont du mal à gérer leur rupture. Nouvellement nommé chirurgien titulaire, Shaun doit apprendre à composer avec une interne qui refuse de sacrifier un cochon pour sauver un patient.

VIDÉO Good Doctor du 23 août : la bande-annonce

#GoodDoctor est de retour pour une nouvelle saison inédite. 📺 Mercredi prochain à 21H10 sur #TF1 et en streaming sur @MYTF1.pic.twitter.com/yM3SRDZQd4 — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) August 16, 2023

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.