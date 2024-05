Secret Story du 4 mai 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du samedi 4 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de vendredi des habitants dans la maison des secrets !





Léo, Lou, Maxence et Perrine se font un câlin pour démarrer la journée. Et Maxence confie ensuite à Perrine qu’elle est une fille géniale et qu’ils pourront toujours compter l’un sur l’autre.







Publicité





Pendant ce temps là, Charlène s’inquiète du pouvoir de revanche de Maxence, ils n’ont pas su ce que c’était (il a eu un vote en plus pour les nominations).

Tout le monde cherche le secret de Zoé depuis que Maxime a découvert la moitié de son secret. Justine est toute proche, elle a évoqué Miss Univers !



Publicité





Francesca craque et pleure. Perrine et Charlène la réconfortent.

La Voix laisse quelques minutes aux habitants pour apprendre « Les 10 commandements de la Voix ». Elle les interroge ensuite !

Léo et Lou prennent un moment pour parler avant que Lou soit potentiellement éliminée. Léo lui fait une jolie déclaration. Ces deux là se sont bien trouvés ! Maxence vient leur faire un câlin, ils espèrent bien revenir tous les deux du sas.

Place au verdict des votes du public : c’est Maxime qui est éliminé. Il révèle son secret aux téléspectateurs : il a remporté un tournoi international de magie à Los Angeles. Dans la maison, c’est le choc et Cassandra se sent responsable. De leur côté, Maxence et Lou savourent.

Francesca décide de réunir tout le monde dans le salon pour s’expliquer. Elle espère repartir sur de nouvelles bases.

La Voix donne un sac à Perrine pour y mettre toutes leurs pièces et les valider dans leur cagnotte. La Voix lui dit qu’ils doivent récupérer les pièces prises par les autres habitants, qui ne pourront pas les encaisser. Perrine foncent au dressing fouiller dans les affaires des autres, elles récupèrent beaucoup de pièces. Elle ramène ensuite le butin, ils ont récupérer 3.500 euros !

Kelyan continue de faire double jeu. Il explique à Maxence, Lou, Léo et Perrine qu’il fait croire aux autres qu’il est toujours avec eux. Mais il risque une nomination quand ils le découvriront.

La semaine prochaine, c’est le grand retour du téléphone rouge ! Dilemmes et autres choix cornéliens seront au programme. Et grande nouveauté cette saison : l’ouverture de la pièce rouge !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 4 mai

Rendez-vous lundi à 17h30 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.