« Les rencontres du Papotin » avec Benoît Magimel ce soir sur France 2 (4 mai)

« Les rencontres du Papotin » du 4 mai 2024 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour cette seconde émission de l’année, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre de l’acteur Benoît Magimel.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







« Les rencontres du Papotin » du 4 mai 2024 : Philippe Etchebest face à la rédaction du Papotin

Pour ce nouveau numéro, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre de Benoît Magimel. Révélé au grand public à l’âge tendre de 13 ans dans « La vie est un long fleuve tranquille » d’Étienne Chatiliez, Benoît Magimel a rapidement conquis le paysage cinématographique français. Fort de trois César et d’un prix d’interprétation au Festival de Cannes en 2001, il déploie tout son talent aussi bien dans des films d’auteurs que dans des comédies grand public. À l’approche de ses 50 ans, il s’est entretenu ouvertement avec la rédaction du Papotin, évoquant avec sincérité et retenue sa vie de famille, ses défis personnels, mais aussi les petites joies qui émaillent son quotidien. Une conversation franche et authentique, loin de toute stratégie calculée.

VIDÉO bande-annonce



📅 Benoît Magimel se dévoile dans le nouvel épisode des Rencontres du Papotin ! Rendez-vous le samedi 4 mai à 20h30 sur France 2 ! #LesRencontresDuPapotin #LePapotin pic.twitter.com/iYN2lMxWGz — Le Papotin (@JournalPapotin) May 3, 2024

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

Ce magazine d’entretiens atypiques, conçu par Éric Toledano et Olivier Nakache et réalisé par Henri Poulain, reflète l’esprit du journal Le Papotin. La rédaction de ce dernier, composée de 40 à 50 jeunes journalistes non professionnels présentant des troubles du spectre autistique, est à l’origine de ce projet. Chaque épisode, animé par Julien Bancilhon, met en lumière une personnalité singulière, offrant une interview sans filtre et sans la présence d’un animateur vedette. Les règles de cette rencontre sont simples : « Au Papotin, tout peut être dit, mais surtout, tout peut arriver ! »

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.