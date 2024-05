The Voice du 4 mai 2024 : quels talents sont qualifiés pour les super cross-battles ? (résumé + replay)

Publicité





The Voice du 4 mai 2024, résumé et replay – C’est parti pour la onzième soirée de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Mika et Vianney font face aux toutes dernières cross-battles !





On attaque avec l’équipe de Mika, qui choisit d’envoyer Gabriel Lobao face à l’équipe de Zazie, qui envoie Morpho. Gabriel chante « Chandelier » de Sia, et Morpho reprend « Un homme heureux » de William Sheller. Gabriel est sauvé avec 55% des votes, il est qualifié pour les super cross-battles !







Zazie prend la main et défie Mika ! Elle choisit Lize qui chante « I love you » d’Yseult, face à Mewhy qui chante « Jealous guy » de John Lennon. Le public choisit d’envoyer Lize aux super cross-battles avec 51,7%.

Vianney a la main, il décide d’envoyer Odem sur « Le chanteur » de Balavoine, et d’affronter Bigflo & Oli avec Sahteene sur « Je suis un homme » de Zazie. Odem est sauvé avec 50,2% !



Bigflo & Oli ont la main, ils décident d’envoyer Manuela sur « Eternel » d’Hatik, face à la team Vianney, qui envoie Carla sur « Eblouie par la nuit » de Zaz. Il s’agit de deux anciens talents de Mika, qui ont été volés ! Manuela est sauvée par le public avec 67,5% des votes !

Mika prend la main, il envoie Lilian qui chante « Et maintenant » de Gilbert Bécaud. Il affronte Bigflo & Oli avec Ugo Cicoletta qui chante « Quand je marche » de Ben Mazué. Le public envoie Ugo Cicoletta aux super cross-battles avec 61,2% !

C’est au tour de Zazie qui envoie Julien Kela pour affronter Vianney et Maëva. Julien chante « Wish you the best » de Lewis Capaldi. Et Maëva reprend « Tatoo » de Loreen. Le public sauve Maëva avec 62,3% des votes !

Place à l’avant dernière cross-battle entre Zazie et Mika. Mika laisse ses talents choisir, Olema y va et chante « I love you » de Billie Elish. Zazie envoie Déborah, qui reprend « Anyone » de Demi Lovato. Le public envoie Olema avec 60,7% des votes.

Dernière cross-batte de la saison. Elle oppose Shanys de la team Zazie à Flora de la team Mika. Shanys chante « Calling you » de Jevetta Steele. Et Flora reprend « Je vais t’aimer » de Michel Sardou. Et verdit : le public envoie Flora aux super cross-battles avec 86,5% des voix !

Camille Lellouche a choisi de sauver Mewhy et Shanys qui intègrent « The Voice, come-back ».

The Voice du 4 mai 2024, le replay

Cette soirée de la saison 2024 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 12ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 10 mai 2024 pour suivre les super cross-battles avec Jenifer !