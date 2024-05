Pékin Express : et les gagnants sont… (résumé et replay finale du 4 mai 2024)

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » résumé et replay finale du samedi 4 mai 2024 – C’est parti pour la grande finale de la nouvelle saison de Pékin Express. Stéphane donne le coup d’envoi de cette finale qui oppose Romain et Laura à Patricia et Jessica.





Les deux binômes démarrent cette finale à Hanoï avec 5 amulettes chacun et donc 50.000 euros de gains potentiels. Mais ce soir, le temps c’est de l’argent ! La finale est formée de trois sprints intermédiaires pendant lesquels les deux équipes tenteront de gagner un maximum d’argent. C’est la fameuse règle du « time is money » : la 1re équipe arrivée déclenchera une balise qui, chaque seconde, fera perdre 10 euros à la 2e équipe.







Place au premier sprint. Une première épreuve de patience les attend et Jessica est très forte. Les corses repartent plus rapidement alors que Romain et Laura prennent du retard. Ils finissent par repartir alors que Patricia et Jessica ne se font pas déposer au bon endroit. Elles arrivent quand même les premières et déclenchent le chrono ! Romain et Laura ont perdu 2770 euros.

Place au second sprint. Pour le défi qui les attend, il s’agit de faire du karting avec des ballons à mettre dans des cibles. Romain et Laura arrivent les premiers sur les lieux. Mais c’est finalement les corses qui réussissent la mission les premières et repartent. C’est pourtant bien Romain et Laura, repartis 20min plus tard du karting, qui retrouvent Stéphane les premiers et déclenchent le chrono. Patricia et Jessica perdent 10.860 euros !



C’est une nuit à l’hôtel qui attend les candidats avant d’attaquer la dernière journée de l’aventure.

Place au troisième sprint. Romain et Laura ont 58090 euros, Patricia et Jessica ont 41910 euros. Mais rien n’est encore joué ! Une épreuve redoutable les attend. Porter une sorte de plateau sur l’épaule avec 14 tasses. Et il faut réaliser un parcours. Romain et Laura arrivent les premiers, Laura décide de porter. Elle fait tout tomber quand les corses arrivent, les 2 binômes sont donc à égalité. Après plusieurs échecs, Romain et Laura repartent les premiers ! Patricia et Jessica repartent avec du retard. Romain et Laura rejoignent Stéphane et déclenchent le chrono !

Les cagnottes sont désormais figées : Romain et Laura ont 77660 euros de gains potentiels en cas de victoire, et Patricia et Jessica 22340 euros. Place au sprint final ! Ils ont 3 points de passages avec des questions sur l’aventure. En cas de mauvaise réponde, une immobilisation ! Les corses arrivent les premières à la première question et se trompent, elles ont 3min de pénalité. Romain et Laura enchainent, ils ont la bonne réponse et peuvent repartir !

Place à la 2ème question, et à cause des bouchons, les corses sont passées devant et arrivent les premières. Elles ont la bonne réponse et repartent. Les 2 binômes sont dans un mouchoir de poche ! Et il y a des bouchons sur la route. Les corses sont les premières au dernier point de passage. Elles ont la bonne réponse et repartent vers l’arrivée de cette finale ! Romain et Laura se trompent et ont 3min de pénalité.

Pékin Express : et les gagnants sont…

Les deux équipes cherchent une voiture au même endroit. C’est une fin de finale hyper serrée ! Les deux binômes partent vers la fin de l’aventure. Ils vont récupérer leurs torches et devront parcours 1km5 jusqu’à Stéphane pour remporter la victoire ! Et c’est finalement Romain et Laura qui arrivent les premiers et remportent la victoire avec 77660 euros de gains !

Pékin Express : sur les traces du tigre d’or, le replay de la finale

Si vous avez loupé cette finale de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.