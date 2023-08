Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 25 août 2023

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 21 au 25 août 2023 – Déjà curieux d’en savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment puisque Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 21 au vendredi 25 août 2023.







Et on peut déjà vous dire que le concours d’entrée à l’institut se prépare. Et au stage d’été, certains ont pris goût à la cuisine et décident de se lancer dans le concours.







Souleymane a un secret mais il va devoir le révéler… De leur côté, Ethan et Maya démarrent une histoire alors qu’Ambre a un crush pour un nouvel élève.

Quant à Enzo, il reçoit une nouvelle bouleversante : il va pouvoir se faire opérer à nouveau et peut être retrouver l’usage de ses jambes !

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 21 au 25 août 2023

Lundi 21 août (épisode 734) : A L’institut, Vic est traitée comme une paria. Ambre et Solal organisent un double date. A la plage, Ethan et Maya passent à la vitesse supérieure.

Mardi 22 août (épisode 735) : Le chef Lopez a un coup de génie et impressionne la galerie. Le crush d’Ambre lui fait une révélation surprenante. Au stage d’été, Teyssier joue l’inspecteur des travaux finis.

Mercredi 23 août (épisode 736) : Enzo change d’avis sur son avenir. Les préparatifs du concours d’entrée sont lancés. Le stage d’été a révélé de nouvelles ambitions chez les élèves…

Jeudi 24 août (épisode 737) : Enzo reçoit une nouvelle qui bouleverse son projet. Souleymane peine de plus en plus à protéger son secret. Au Double A, Teyssier profite du soutien d’une élève.

Vendredi 25 août (épisode 738) : Entre amour, santé, et carrière, c’est un grand jour pour Enzo. Un candidat provocant fait son apparition à l’Institut. Antoine découvre le secret de Souleymane.



