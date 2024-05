Demain nous appartient du 16 mai : un drame se prépare... (résumé + vidéo épisode 1687 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 16 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1687 de DNA – Un drame se prépare ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Malbec est introuvable et se prépare à commettre l’irréparable…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 16 mai 2024 – résumé de l’épisode 1687

Malbec est toujours injoignable… C’est le branle-bas de combat au commissariat ! Cet homme est capable de tout et pourrait de nouveau s’en prendre à Manon. Mais Martin assure à Roxane que Manon est sous protection. De son côté, Malbec est prêt à passer à l’acte… Il fait irruption à l’hôpital et fait une prise d’otage qui va mal tourner !

Pendant ce temps là, Sylvain annonce à Christelle qu’il a décidé de reprendre le travail. Il a préparé la réouverture de son entreprise depuis plusieurs semaines et c’est le grand jour !

De son côté, Mona ment effrontément pour éviter de garder Lucien…



A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : la dernière scène d'Etienne, il apprend que… (vidéo épisode du 20 mai)

VIDÉO Demain nous appartient du 16 mai – extrait de l’épisode

