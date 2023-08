« J’ai menti » : histoire et interprètes de la série ce soir sur France 3 (31 août 2023)

Publicité





« J’ai menti », c’est le titre de la mini-série rediffusée ce jeudi 31 août 2023 sur France 2. Au programme aujourd’hui, les deux premiers épisodes. Portée par Camille Lou et Thierry Neuvic et réalisée par Frédéric Berthe, cette série interroge, avec les codes narratifs du thriller, sur la capacité à avancer dans la vie, après avoir proféré, adolescent, un mensonge. Insignifiant au premier abord, il devient une véritable catastrophe au fil du temps. Comment affronter alors les dommages collatéraux qu’il engendre et ses conséquences parfois irréversibles ?





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3







« J’ai menti » : l’histoire

Audrey Barreyre, 35 ans, est l’unique rescapée d’un tueur en série qui a sévi dans la région de Biarritz seize ans plus tôt.

Son passé ressurgit brutalement lorsqu’une jeune fille de 17 ans est retrouvée assassinée sur la côte basque en 2019. Rien ne relie ce meurtre au tueur de l’époque, et pourtant, Audrey en est certaine : il est de retour. Pour le prouver, elle va devoir affronter son passé et ses mensonges. Car la nuit de son agression, elle a menti. Sur tout. À tout le monde…



« J’ai menti » : interprètes et personnages

Camille Lou (Audrey Barreyre), Thierry Neuvic (Joseph Layrac), Marilyn Lima (Pauline Layrac), Annelise Hesme (Sophie Barreyre), Hubert Delattre (Jean-Christophe Barreyre), Oscar Berthe (Léo), Stéphan Guérin-Tillié (Mikel Condé), Hélène Seuzaret (Catherine), Roxane Bret (Ana Condé), Christopher Bayemi (Jean Vigne), Nicolas Abraham (Victor Inuretta), Natalia Dontcheva (Marianne), Patrick Medioni (Franck Montel), Prudence Leroy (Chloé), Ilana Bachelier (Elaura Montel), Nicolas Amen (Éric), Thomas Sagols (Corentin)…

« J’ai menti » : les deux premiers épisodes

Épisode 1

2003 : Audrey Barreyre (19 ans) et son petit ami entrent par effraction dans une maison de la corniche basque. Accidentellement, ils provoquent un incendie. Ils s’enfuient en emportant un collier de grande valeur. Dans la confusion, Audrey se retrouve seule, de nuit, dans la lande. Itsas, un tueur en série qui sévit dans la région, tente alors de la tuer. Audrey parvient miraculeusement à lui échapper, en perdant le collier. Joseph Layrac (34 ans) est commissaire à la SRPJ, en charge de l’enquête sur Itsas. Audrey est contrainte de mentir sur le lieu et l’heure de l’agression. Prise dans une spirale de mensonges, elle établit un faux portrait-robot.

2019 : Audrey a aujourd’hui 35 ans. C’est une avocate parisienne, mariée, mère d’un petit garçon. Elle se fige lorsqu’elle apprend qu’une jeune fille, Maialen (16 ans), a été retrouvée morte au Pays basque. Sur elle, un collier inconnu de grande valeur. Audrey ment à son mari et part au Pays basque. Elle devient l’avocate des parents de Maialen. Dès son arrivée, Audrey est très mal reçue par ceux qui la reconnaissent. Que s’est-il passé seize ans plus tôt ? Contrairement à ce que pense Pauline Larrea (27 ans), la jeune flic enceinte chargée de l’enquête, Audrey en est sûre : bien qu’il n’ait pas tué depuis seize ans, Itsas est bien de retour.

Épisode 2

2003 : Audrey est rongée par la culpabilité — Franck (45 ans), le père de sa meilleure amie Elaura (19 ans), a été grièvement brûlé au cours de l’incendie. Pour ne pas sombrer, elle parvient à convaincre Joseph et son équipe de jouer les appâts, afin d’arrêter Itsas. Ils fréquentent les boîtes de nuit. Mais, un soir, profitant d’un moment d’inattention des policiers, Itsas manque de tuer Audrey… L’équipe arrête un suspect, un nommé Cortez.

2019 : Audrey parvient à faire parler Ana (16 ans), la meilleure amie de Maialen, et découvre que la jeune femme rencontrait des hommes mariés via des applis de rencontre. Pauline finit par suspecter un homme marié, Guillaume Conan (45 ans), qui a eu rendez-vous avec Maialen. Au commissariat, Joseph (50 ans) tombe nez à nez sur Audrey : Pauline est sa fille !

VIDÉO « J’ai menti » : la bande-annonce

Elle est l'unique rescapée d'un mystérieux tueur en série. Seize ans plus tard, il est de retour… « 𝗝’𝗮𝗶 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 » avec @CamilleLou_Off et Thierry Neuvic, c'est jeudi à 21.10 ! pic.twitter.com/fqZR3EaSq4 — France 3 (@France3tv) August 29, 2023

« J’ai menti », de Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau, à découvrir ce soir sur France 3.