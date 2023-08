« Jusqu’à ce que la mort vous sépare » : votre téléfilm ce 28 août sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Jusqu’à ce que la mort vous sépare » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 28 août 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien démarrer la semaine, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Jusqu’à ce que la mort vous sépare ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Jusqu’à ce que la mort vous sépare » : l’histoire

Katie et Tom partent célébrer leur mariage à Hot Springs, accompagnés de leurs plus proches amis. Mais l’arrivée de la sœur de Katie, à peine sortie de cure de désintoxication, est le premier d’une série d’évènements qui transforme progressivement leur séjour de rêve en cauchemar. Une personne dans leur entourage semble prêt à tout pour empêcher la cérémonie… La future mariée devra voir au-delà des apparences pour sauver son couple, son mariage et sa vie.

Jusqu’à ce que la mort vous sépare, interprètes et personnages

Avec : Ashley Dakin (Katie), Steven He (Tom), Shana Goodman (Amanda), Meghan Perry (Connie)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 du téléfilm inédit « Vous pouvez assassiner la mariée ».

« Vous pouvez assassiner la mariée » : l’histoire et le casting

Grace, une jeune infirmière, va bientôt épouser Carlos, son fiancé, qu’elle connaît depuis quelques mois seulement. Jasmine, la sœur de Carlos, est assez réticente à cette union car elle a l’impression que Grace n’est pas sincère. Elle va mener son enquête et découvrir le lourd passé de la future mariée… En effet, cette dernière a été fiancée mais malheureusement, son futur mari est décédé la veille du mariage. Elle va découvrir également qu’il y a quelques années, Grace s’appelait Natalie et qu’elle était strip-teaseuse.

Avec : Erin Pineda (Jasmine), Ashlee Füss (Grace), Fernando Belo (Carlos), Bertila Damas (Brenda)