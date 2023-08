Ici tout commence : Benjamin Baroche (Teyssier) sur le départ ?

Publicité





C’est ce lundi 28 août 2023 que démarre la diffusion de la saison 4 de la série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Une nouvelle saison qui démarre avec l’absence de plusieurs personnages phares, qui ont quitté la série durant l’été : Louis, Charlène, Théo, Axel, Eliott, ou encore Greg.





Et alors que la famille du chef Leroy s’installe à l’institut, beaucoup y voient un signe du remplacement de Teyssier et sa famille. mais Benjamin Baroche, alias Emmanuel Teyssier, est-il sur le départ de « Ici tout commence » ? Réponse !







L’acteur, qui est sans aucun doute l’un des plus appréciés des téléspectateurs de la série, s’est confié avant l’été alors que son contrat se terminait en juillet.

« C’est en négociation. La chose la plus importante pour moi est de ne pas m’endormir. Je ne veux pas faire ce métier pour des raisons financières ou de sécurité. Donc à partir du moment où ce personnage me passionne et que j’ai encore des choses à dire, il y a des chances que je re signe un an. Après, je ne me projette pas plus. Le fait que je refasse du théâtre va sûrement changer des choses sur ma présence… » a-t-il confié à Télé Loisirs.



Et effectivement, Benjamin Baroche a bien resigné pour un an dans la série quotidienne. Dans cette saison 4 de « Ici tout commence », son personnage d’Emmanuel Teyssier est affaibli. Ses enfants, Théo et Charlène, ont quitté le nid et sa maladie, la sclérose en plaques, gagne du terrain. Va-t-il quand même réussir à garder son poste de directeur ?