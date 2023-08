Les 12 coups de midi : qui est sur la nouvelle étoile mystérieuse ? Réponse !

Publicité





Les 12 coups de midi infos étoile mystérieuse août 2023 – Alors qu’Esteban a décroché l’étoile mystérieuse la semaine dernière dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi », en reconnaissant Kendji Girac, on est parti cette semaine sur une nouvelle étoile mystérieuse.





Pour l’instant on ne peut voir que début de l’image de fond. Il s’agit des falaises côtières du Littoral du Dorset et de l’est du Devon, en Angleterre. Mais qui se cache derrière cette étoile ?







Cette étoile a déjà été décrochée sur les tournages, on peut donc déjà vous dire de qui il s’agit ! Et selon le youtubeur Chasseur d’Étoile, il s’agirait de Vincent Lacoste.

L’image de fond en premier indice fait référence au fait que l’acteur a joué dans le film « Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté », dont une partie se déroule en Angleterre.

Rendez-vous ce midi pour un nouveau numéro des 12 coups de midi à suivre sur TF1 et myTF1.



