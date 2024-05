C dans l’air du 21 mai 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 21 mai 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 21 mai 2024 : le sommaire

⬛ Nouvelle-Calédonie : Macron s’en mêle

Après plus d’une semaine d’émeutes ayant causé six morts, dont deux gendarmes, en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron se rend ce soir dans l’archipel pour y installer une « mission » dont les détails restent flous. Hier, lors d’un Conseil de défense, il a salué « de nets progrès dans le rétablissement de l’ordre » et décidé de déployer des militaires devant les bâtiments publics pour soulager les forces de l’ordre locales.

L’état d’urgence, déclaré mercredi pour douze jours, n’est pas prolongé pour l’instant, bien que l’aéroport reste fermé jusqu’à jeudi. L’Australie et la Nouvelle-Zélande rapatrient leurs ressortissants bloqués. La maire de Nouméa, Sonia Lagarde, demande une « pause » dans la réforme du corps électoral, critiquant le manque de consultation préalable. Le camp loyaliste, en revanche, souhaite que la réforme aille à son terme.

Le débat sur cette réforme électorale, soutenue par la droite et l’extrême droite, est relancé en France. Parallèlement, le Conseil d’État examine un recours contre l’interdiction de TikTok en Nouvelle-Calédonie, jugée liberticide par la Quadrature du Net et la LDH. Initialement liée à l’état d’urgence, cette interdiction est désormais justifiée par des « circonstances exceptionnelles » selon Matignon.

Pourquoi Macron se rend-il dans l’archipel ? Comment sortir de la crise ? Quels sont les enjeux autour de l’interdiction de TikTok ? Et pourquoi la fronde sociale gronde-t-elle dans les transports parisiens à l’approche des JO ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 21 mai 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.



