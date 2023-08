Nine Perfect Strangers : nouvelle série inédite ce soir sur M6 (26 août)

Publicité





Nine Perfect Strangers du 26 août 2023 – Ce samedi soir, M6 lance sa toute nouvelle série « Nine Perfect Strangers ». Une histoire adaptée d’un livre de Liane Moriarty, avec Nicole Kidman dans la peau du personnage principal ! Neuf citadins stressés et qui ne se connaissent pas, arrivent en même temps à Tranquillum House, un centre de remise en forme qui promet une “transformation totale” de l’esprit et du corps. Surpoids, toxicomanie, perte d’un proche : chacun a une raison et un but différents d’être ici.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Nine Perfect Strangers du 26 août : vos 4 épisodes inédits

Saison 1 – épisode 1 : Les actes aléatoires du chaos

Neuf personnes très différentes arrivent à Tranquillum House, un centre de remise en forme isolé et dirigé par une mystérieuse gourou du bien-être, Masha, qui leur a promis une transformation totale.

Saison 1 – épisode 2 : Au fond du trou

Alors que le traitement débute, les invités commencent à douter des méthodes non conventionnelles de cette retraite. Ils sont venus pour des massages et de la relaxation, pas pour faire face à leur propre mortalité.



Saison 1 – épisode 3 : La journée de la Terre

Obligés de vivre coupés du monde pendant la journée de la Terre, la tension au sein du groupe éclate à mesure que le traitement s’intensifie.

Saison 1 – épisode 4 : Le meilleur des mondes

Lorsqu’ils en apprennent davantage sur les protocoles très particuliers de Tranquillum, les résidents doivent décider s’ils continuent à s’en remettre à Masha. Pendant ce temps, celle-ci reçoit de mystérieuses menaces…

Avec Nicole KIDMAN (Masha Dmitrichenko), Melissa MCCARTHY (Frances Welty), Michael SHANNON (Napoleon Marconi), Luke EVANS (Lars Lee), Regina HALL (Carmel Schneider), Bobby CANNAVALE (Tony Hogburn), Samara WEAVING (Jessica Chandler), Melvin Gregg (Ben Chandler), Asher KEDDIE (Heather Marconi), Grace Van Patten (Zoé Marconi)

Découvrez « Nine Perfect Strangers » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY