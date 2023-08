« Meurtres à Cognac » puis « Meurtres à Avignon » : ce soir sur France 3 (26 août 2023)

Publicité





« Meurtres à Cognac » puis « Meurtres à Avignon », deux téléfilms issus de la collections « Meurtres à … » sont en mode rediffusion ce soir, samedi 26 août 2023 sur France 3.





A voir ou revoir dès 21h10 la chaîne ou sur France.TV pour le replay.







« Meurtres à Cognac » : histoire et interprètes

Le maître de chai d’une grande maison de Cognac est retrouvé étranglé et brûlé. La capitaine Clémentine Segonzac est chargée de l’enquête. A ses côtés, Yassine Benjebbour, un capitaine fraîchement muté depuis les quartiers nord de Marseille. De grandes maisons en clients passionnés, l’enquête les entraînent dans l’univers fascinant du Cognac. Elle éclaire aussi d’un jour nouveau la trajectoire de Clémentine. Qui n’a pas dit toute la vérité à son coéquipier…

Avec : Eléonore Bernheim (Clémentine Segonzac) – Olivier Sitruk (Yassine Benjebbour) – Jean-Yves Lafesse (Julius Segonzac) – Joe Sheridan (David Saul) – Lucile Durant (Lucienne Weiss) – Aude Briant (Commandant Martinez) – Laurence Pierre (Nadine Janvier) – Clair Jaz (Evelyne Gaillard)



« Meurtres à Avignon » : histoire et interprètes

Dans la famille Ravel, il n’y a pas que le commandant mais, à la PJ d’Avignon, tout le monde ou presque l’ignore. Mieux, Laurence Ravel n’a pas jugé bon d’avertir l’ensemble de son équipe de l’arrivée de sa nièce avant d’y être contrainte et forcée : « C’est ma nièce. Elle intègre notre groupe aujourd’hui pour une durée indéterminée… Le premier qui fait une remarque, je le mute place de l’Horloge pendant le Festival, et il va faire chaud ! »

Julie est, elle aussi, commandante, et plutôt douée de surcroît, si l’on en croit sa réputation au 36 où elle est en pourparlers pour diriger la section de criminologie comportementale. Seulement, là, en terre inconnue ou presque, elle va devoir non seulement faire ses preuves sur le terrain mais aussi auprès de sa tante, qui ne semble guère disposée à lui proposer plus que son canapé. Mais Julie a de la ressource et une idée fixe : comprendre la raison qui a poussé la sœur jumelle de son père a couper les ponts avec la famille de ce dernier, trente ans plus tôt, pour ainsi les réconcilier.

Avant de pouvoir s’atteler à cette tâche, elle va devoir aider sa tante à résoudre un meurtre vieux de trente ans. Des ouvriers ont, en effet, découvert un squelette féminin dans une pièce secrète de la grande chapelle. Une salle qui aurait pu servir de chambre forte à Benoît XIII lors du siège du palais des Papes et pourrait donc renfermer le trésor des papes d’Avignon. Comment une femme a-t-elle pu se retrouver emmurée — morte ou vivante — dans cette pièce sans que personne ne s’inquiète de sa disparition, et qui avait intérêt à la faire ainsi disparaître ? Pour répondre à ces questions, le commandant Laurence Ravel va devoir replonger dans son propre passé et accepter, pour une fois, de s’étendre sur sa vie privée.

Avec : Catherine Jacob (commandant Laurence Ravel), Laëtitia Milot (commandant Julie Ravel), Farouk Bermouga (Abdel), Solène Delannoy (Marion Larrieu), Pascal Elso (Dimitri Bellac), Isa Mercure (Marie Blanchard), Frédéric Bodson (Georges Blanchard), Claude Maurice (mère Elisabeth)

La bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celle de la bande-annonce de votre soirée.

🔍 C'est une enquête à consommer sans modération ! « 𝗠𝗲𝘂𝗿𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗖𝗼𝗴𝗻𝗮𝗰 » avec Eléonore Bernheim et Olivier Sitruk, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/4yCD2pGt3B — France 3 (@France3tv) August 25, 2023