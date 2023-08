« Recherche appartement ou maison » du 10 août : votre numéro ce soir sur M6

Publicité





« Recherche appartement ou maison » du 10 août 2023 – Ce jeudi soir, Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 pour une rediffusion d’un numéro de « Recherche appartement ou maison ».





A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







« Recherche appartement ou maison » du 10 août 2023

Espaces extérieurs

Un balcon, une terrasse ou un jardin, l’espace extérieur est devenu LE nouvel eldorado des Français. Le confinement a laissé des traces, et ce critère est maintenant primordial dans les recherches de biens immobiliers. Seulement voilà, lorsque le prix au m² en ville est déjà très élevé, comment faire ? Certains s’éloignent, ou optent pour une résidence secondaire… et d’autres font appel à Recherche appartement ou maison !

À Marseille, Alisson, 33 ans, et Manu, 35 ans, ont 3 petites filles et cherchent depuis 2 ans la maison de leurs rêves ! Ils ont vendu leur appartement pour vivre en maison avec un jardin, mais n’ont pas encore trouvé leur bonheur… Stéphane Plaza a fait le déplacement jusqu’à Marseille pour aider cette jolie famille. Il va se confronter aux problèmes du marché très tendu des bords de la Méditerranée. Va-t-il leur trouver cette maison tant attendue ?



À Angers, Nicole, une dynamique quinqua passionnée d’animaux, a 3 chiens et s’occupe de la protection des hérissons ! Depuis son divorce, elle vit seule dans un bel appartement mais elle manque d’un jardin pour elle et pour les animaux qui partagent sa vie. C’est Thibault Chanel qui va l’aider à trouver son petit coin de verdure. Va-t-il faire le bonheur de Nicole et de ses chiens ?

À Lyon, Estelle, 41 ans, et Anthony, 43 ans, ont eu 2 enfants et sont propriétaires d’un appartement où ils se sentent étouffés. Ils aimeraient par-dessus tout avoir un jardin pour que les enfants puissent s’épanouir. Il n’y a plus qu’à trouver la maison mais ils ont du mal à la dénicher. C’est Sandra Viricel qui va accompagner cette famille dans cette recherche. Va-t-elle trouver la maison qui va leur permettre de se mettre au vert ?

Vidéo extrait du 10 août 2023

On termine avec des images de ce qui vous attend ce soir.

« Recherche appartement ou maison » revient ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAYv