Rugby : suivre France / Ecosse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby – Summer Nations Series suivre France / Ecosse en direct, live et streaming. A moins d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde de rugby, place au second match de préparation du XV de France ce samedi soir.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h50 ce samedi 12 août 2023. Coup d’envoi à 21h05.







Vivez France – Ecosse, le deuxième match de préparation du XV de France ! Après une défaite lors du premier match le week-end dernier, les françaiis veulent gagner ce soir.

La rencontre est commentée par le duo composé de de François TRILLO, journaliste et ancien joueur français de rugby à XV, et Benjamin KAYSER, ancien international français de rugby à XV.

En bord de terrain, ils seront accompagnés de Christian CALIFANO, ancien international français et consultant depuis 2011 sur TF1.

France / Ecosse, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Villière ; 10. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Boudehent ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Gros, 18. Atonio, 19. Verhaeghe, 20. Chalureau, 21. Macalou, 22. Lucu ; 23. Bielle-Biarrey.



Le XV de départ de l’Ecosse : à venir

France / Ecosse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h50. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Rugby.

#EVENEMENT Deuxième match de préparation pour le XV de France France 🇫🇷 – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Écosse 🎙️ Commenté par Benjamin Kayser, François Trillo et Christian Califano. 📺 SAMEDI À 20H55 EN DIRECT SUR #TF1. Et en streaming sur @MYTF1.#RugbyWorldCup #Rugby pic.twitter.com/T5mhZbHgBE — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) August 9, 2023

