Demain nous appartient du 29 avril : Jessica en grand danger avec Charles (résumé + vidéo épisode 1675 en avance)

Demain nous appartient du 29 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1675 de DNA – Jessica est en grand danger avec Charles ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, celui à qui Charles doit de l’argent menace de s’en prendre à Jessica !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 29 avril 2024 – résumé de l’épisode 1675

Au début de la journée, Charles reçoit un appel de Hugues, exigeant de récupérer ses 20.000 euros rapidement. Il lui laisse seulement 24 heures, sinon il s’en prendra à Jessica ! Charles est sous pression et ne sait pas où trouver cette somme d’argent…

Pendant ce temps là, Martin et Aurore remuent ciel et terre pour rapprocher Manon et Nordine. Et Gabriel décide de se lancer : il propose à Soraya de venir vivre avec lui ! La jeune femme est surprise et a besoin d’un peu de temps.

VIDÉO Demain nous appartient du 29 avril – extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.