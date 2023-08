Publicité





« 20h30 le samedi » du 12 août 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de la spéciale été de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « L’aventurière à vélo ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 12 août 2023 : les reportages

Qui a jamais pensé à tout plaquer pour vivre son rêve d’enfant ? C’est ce qu’a fait Isabel Del Real quand elle avait 23 ans. Cette jeune Bretonne avait devant elle une voie toute tracée, elle se destinait à une carrière d’avocate, mais le confinement a tout changé et lui a donné des envies d’ailleurs, d’autres paysages.

🔵 Un vélo et un kit de dessin

Elle a annoncé à ses parents qu’elle allait prendre son vélo et parcourir des milliers de kilomètres vers l’est, jusqu’à la capitale iranienne Téhéran. Un périple qui a presque duré un an, avec en poche un carnet de dessin et quelques stylos. De cette aventure, elle a tiré un roman graphique, Plouhéran.

Depuis, elle a pris goût à ce mode de vie. « 20h30 le samedi » l’a suivie dans un nouveau voyage à la découverte des paysages de l’Atlas marocain, toujours à vélo.

Un reportage de Myriam Fint, Clément Berger et Elise Leygnier.



Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay