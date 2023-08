The Voice Kids du 29 août : les invités de la finale en direct ce soir sur TF1

Publicité





The Voice Kids du 29 août 2023 – Place à la grande finale de la saison 2023 de The Voice Kids ce soir sur TF1. Ce soir, les coachs – Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori – n’ont plus qu’un seul talent par équipe et c’est le public qui décidera qui va gagner !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







The Voice Kids 2023, finalistes et artistes invités de la finale

Pour cette finale, chaque coach est représenté par un talent finaliste :

– Chez Patrick Fiori : Lucie

– Chez Nolwenn Leroy : Lou-Agathe

– Chez Kendji Girac : Ilyana

– Chez Slimane : Durel

Et ils accueilleront des invités prestigieux : Calogero se retrouvera dans la peau du Super Coach; et Chimène Badi, Tayc, Amir, Pascal Obispo et Aurélien Vivos partageront la scène aux côtés des finalistes



The Voice Kids 2023, présentation de la finale

Après une saison exceptionnelle, l’heure de la Grande Finale de « The Voice Kids 2023 » a sonné !

Ils étaient 60 à monter sur la scène de « The Voice Kids » et rêver d’intégrer l’équipe d’un de nos 4 coachs : Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori.

À l’issue d’une Demi-Finale de haut niveau, chaque coach a désigné dans son équipe son unique talent finaliste.

Lors de cette grande soirée de Finale, les 4 talents finalistes chanteront un titre solo, puis un titre en duo avec des invités prestigieux venus les soutenir pour l’occasion.

À l’issue de ces prestations, les téléspectateurs voteront pour désigner les 2 talents qui accèderont à la Super Finale.

Ces derniers performeront sur la scène de « The Voice Kids » pour une ultime prestation. Lors de ce dernier passage, les 2 finalistes interprèteront la même chanson.

Seuls les téléspectateurs désigneront le grand vainqueur de « The Voice Kids 2023 ».

VIDÉO The Voice Kids du 29 août 2023, présentation des finalistes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

The Voice Kids 2023, la saison s’achève ce mardi 29 août 2023 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.