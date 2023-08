« Un baby-sitter trop séduisant » : votre téléfilm ce 31 août sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un baby-sitter trop séduisant » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 31 août 2023 – Ce jeudi et comme tous les après-midis de la semaine, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Un baby-sitter trop séduisant ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Un baby-sitter trop séduisant » : l’histoire

Voyant sa carrière de cheffe cuisinière décoller, Lani, une jeune et jolie divorcée, se met en quête d’une baby-sitter pour Jaylen, son fils âgé de 7 ans. Tous deux sont immédiatement séduits par le jeune et beau Morgan qui semble trop parfait pour être vrai. Il est engagé et se rend rapidement indispensable . Mais lorsque Mercedes, l’assistante de Lani, découvre que Morgan n’est pas celui qu’il prétend être, ce dernier l’élimine.

Un baby-sitter trop séduisant, interprètes et personnages

Avec : Ashton Ayres (Jaylen), Joanne Jansen (Lani), Luke Charles (Sam), Michael Evans Behling (Morgan)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un assistant trop parfait ».

« Un assistant trop parfait » : l’histoire et le casting

Jeune fille, Suzanne gardait un garçon de 7 ans, Curtis, qui s’était beaucoup attaché à elle en l’absence de sa mère. Bien plus tard, Suzanne est devenue la rédactrice en chef de Style Harmony, un magazine féminin à succès. Sa chef lui impose un assistant, David Barinas. Ce dernier n’est autre que Curtis qui a entrepris de la retrouver et d’éliminer tout ce qui pourrait se mettre de nouveau en travers de sa relation avec elle. Il tue l’une des rédactrices qui avait commencé à fouiller dans son passé puis Robert, le mari de Suzanne, avant de séduire leur fille, Callista, qu’il finit par kidnapper.

Avec : Arianne Zucker (Suzanne Austin), Brando Eaton (David), George Stults (Robert Austin), Joanne Baron (Janet McAlper), Todd Cahoon (Le détective Westwood)