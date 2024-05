C dans l’air du 9 mai 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 9 mai 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et même un jour férié sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l'air ».





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 9 mai 2024 : le sommaire

⬛ Attal s’engage, Bardella s’envole…

À un mois jour pour jour des élections européennes, Valérie Hayer, la tête de liste des macronistes, rencontre des difficultés croissantes à se démarquer. À mesure que les sondages s’enchaînent, sa position devient de plus en plus précaire. Elle est nettement devancée par le RN de Jordan Bardella, qui affiche une confiance solide avec près de 30% des intentions de vote. En outre, la candidate de la majorité est désormais sous la menace du socialiste Raphaël Glucksmann, récemment crédité de 14% des intentions de vote, juste derrière elle à 15%.



Pour galvaniser son électorat, la mobilisation générale est de mise au sein de la majorité. Tous les ministres ont été mobilisés pour intervenir sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Gabriel Attal, chef du gouvernement, montre l’exemple en quadrillant la partie sud de la Bretagne ce jeudi, une région considérée comme cruciale pour l’électorat de la majorité. De son côté, la candidate se rend à Bordeaux en compagnie du ministre des Comptes publics Thomas Cazenave, et prévoit une visite en Corse demain et samedi.

La période électorale n’est pas exempte de polémiques. Lors d’un meeting de Jordan Bardella et Marine Le Pen le 1er mai dernier à Perpignan, les déclarations d’une bénévole des Restos du cœur ont suscité la controverse. Colombe, une sexagénaire au RSA et électrice du RN, a exprimé ses difficultés à mener une vie décente et à trouver un emploi lors d’une interview sur TF1. La vidéo a été largement diffusée et partagée sur les réseaux sociaux.

En réaction, les Restos du cœur, dont la neutralité politique est un principe intangible, ont annoncé que Colombe avait été écartée de son bénévolat, affirmant qu’elle avait démissionné après un rappel à l’ordre. Cependant, suite aux réactions politiques, Colombe a été réintégrée par l’association.

À travers cet épisode, le RN revendique aujourd’hui son rôle de représentant des laissés-pour-compte et mise sur ses engagements à améliorer les conditions de vie des plus démunis pour susciter de l’espoir.

Bien que l’extrême droite semble plus influente que jamais en France, elle détient le pouvoir en Italie. Georgia Meloni occupe en effet le poste de présidente du Conseil des ministres depuis 2022, en ayant recours aux mêmes stratégies que le Rassemblement national. Cependant, ses promesses en faveur des classes populaires ont rapidement été démenties. En réalité, la présidente du parti Frères d’Italie a réduit plusieurs aides sociales, laissant les catégories les plus pauvres de la population dans l’expectative.

Face à ces enjeux, la majorité peut-elle encore éviter un revers lors du scrutin européen ? Le RN peut-il réellement se targuer d’être le parti des classes populaires ? Quel bilan peut-on tirer de l’exercice du pouvoir par l’extrême droite en Italie ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 9 mai 2024 à 17h40 sur France 5.