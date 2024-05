Un Si Grand Soleil spoiler : Arnaud avoue tout, Thaïs sous le choc (résumé épisode du 27 mai 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1403 du 27 mai 2024 – La fin de l’enquête sur le home-jacking et la mort de Philippe Aguerra va être un véritable choc dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». Et pour cause, les choses ne sont pas du tout passées comme on le croyait !











Dans quelques jours, Arnaud va être arrêté par la police après avoir tenté de tuer Thaïs. A la piscine, Thaïs est inconsciente sous l’eau quand Manu arrive et plonge pour la sauver in-extremis !

A l’hôpital, Thaïs est hors de danger mais profondément choquée par ce qui s’est passé. De son côté au commissariat, Arnaud avoue tout ! Non seulement il a organisé le home-jacking avec Cédric, mais en plus c’est lui qui a tué son père ! Après le cambriolage, Philippe était toujours en vie mais Arnaud l’a retrouvé dans son bureau et l’a tué en l’étouffant avec un coussin ! Il explique avoir voulu abréger ses souffrances.

Anne est libérée de prison et Florent est là pour elle à sa sortie. Elle aussi est très choquée par la vérité.



